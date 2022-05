Emiliano Vecchio dejó la grande en Rosario Central luego de que se viralizaran unos audios suyos en los que amenaza con contar “su verdad” a la prensa respecto de los malos tratos que ha recibido por parte del a directiva de su club

“Me quedo jugando en la reserva o cuarta si quieren, pero yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir. mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy a hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que está pasando", dice el ex volante de Colo Colo en uno de sus mensajes.

Esto provocó un conflicto entre él y la dirigencia que puede poner punto final a su etapa como jugador Canalla, ya que el jugador se desvinculará del club con el que tiene contrato hasta finales del 2023.

Tras varias reuniones con el cuadro de Arroyito, ambas partes han buscado la manera “más elegante” para salir, luego de que se comunicara que su entrenador, Leandro Somoza, no va a contar más con Vecchio, por lo tras mutuo acuerdo, va a rescindir su vínculo según informan diversos medios argentinos.

Emiliano Vecchio no jugará más por Rosario Central tras la polémica. / FOTO: Getty Images

Su salida de produce a pocos días de que se abra un nuevo mercado de pases, por lo que su nombre comienza a aparecer en el radar de varios equipos chilenos. El volante ya estuvo cerca de volver a nuestro país, concretamente a Deportes La Serena, pero dejó esperando a los papayeros luego de que Rosario Central llamara a su puerta.

De hecho, el canal Rosario3 adelantó que tiene propuestas de diferentes clubes de Chile para continuar su carrera, pero aún sin revelar nombres. Cabe recordar que Emiliano Vecchio conoce bien el fútbol nacional tras defender con éxito a Unión Española y Colo Colo.