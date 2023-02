¿Se acuerda de la famosa frase célebre de Diego Maradona "vos también la tenés adentro Pasman"? Fuerte mensaje que el entonces entrenador de la selección argentina le dio cara a cara al periodista de Radio La Red.

Este mismo comunicador en su programa radial ha asegurado este jueves que Alex Ibacache no retornó a Chile por problemas personales como anunció San Lorenzo, no, que en realidad tuvo un altercado con el ex arquero de O'Higgins, Augusto Batalla.

Toti Pasman en su espacio en Radio La Red preguntó "¿Ustedes saben por qué se fue Ibacache de San Lorenzo?", a lo que un compañero de panel rápidamente contestó "sé que primero no habían arreglado lo de la plata, y después cuando arregló, se quedó, él viene de Everton".

El conductor no quedó conforme y entregó su versión. "Yo tengo otra información, a mi me dijeron que Ibacache se fue porque tuvo una discusión parrapelea con el arquero estrella de San Lorenzo, con Agusto Batalla, que el pibe Ibacache se fue del entrenamiento sin bañarse y por eso se fue a Chile y por eso no volvió mas", disparó.

Toti Pasman asegura que Ibacache se fue por una pelea

Agregando que "oficialmente te dicen que fue a Chile por un tema personal y no volvió".

El tema es que el jugador está en nuestro país en medio de la molestia de los dos clubes involucrados: San Lorenzo y Everton.