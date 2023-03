En Uruguay están expectantes para saber el nombre de su nuevo entrenador para la Celeste, con miras a las Eliminatorias Sudamericanas, donde el que corre con más fuerza es Marcelo Bielsa.

Algo que ha ido cambiando en esta jornada, ya que se metió por los palos el nombre de Jorge Sampaoli, algo que confirma el destacado periodista uruguayo Alberto Kessman, en conversación con Bolavip.

"Ayer se habló de Bielsa, donde hubo una conversación informal, pero no profunda. Se habló de números, pero por encima, y los números no dan, porque Bielsa resulta un nombre de una cotización que es muy alta para las posibilidades de Uruguay. Si se acomoda puede ser un candidato solvente, pero por ahora no hay nada", comentó.

Jorge Sampaoli busca una nueva opción tras salir de Sevilla.

En ese sentido, asegura que "lo de Sampaoli comenzó a sonar hoy, quizás como consecuencia de la cotización de Bielsa, pero hay que ver también la cotización de Sampaoli".

Pese a todo, cree que todavía es muy prematuro para dar un nombre, pero que, en su opinión, debe ser alguien que conozca al futbolista uruguayo.

"Hay distintas posiciones. Bielsa tiene mucha gente a favor, porque ha vivido mucho tiempo en Uruguay, la gente lo respeta y le gusta su fútbol. Lo de Sampaoli es diferente, todavía no hay grandes repercusiones en cuanto pueda ser el técnico de la selección uruguaya. Pero, si me preguntas ahora, el que se acerca más a los extranjeros es Bielsa, pero no descarto que pueda ser un uruguayo", precisa.

"Estas Eliminatorias son diferentes a las demás, antes clasificaba cuatro y el quinto iba al repechaje. Acá tenemos un lugar más, son seis que van y uno al repechaje. Si de 10 equipos no clasificas en los seis y medio, estás muerto. Más vale no existir en la Copa del Mundo, por lo cual para mi el técnico tiene que conocer el ambiente del vestuario, la idiosincrasia del uruguayo y creo que tenemos técnicos. No le cierro las puertas a un extranjero, Bielsa y Sampaoli tienen mucho prestigio, pero en mi opinión con un técnico uruguayo nos arreglamos", enfatiza.

Un ejemplo de esto lo da con Daniel Passarella, quien como argentino, dejó una mala imagen de los extranjeros en la selección de Uruguay.

"Pasarella que se fugó cuando vio que la cosa venía mal y se fue. Pero hay otros extranjeros buenos y malos. Dejando de lado la selección, el famoso Domínguez de Argentina duró tres meses y Ricardo Zielinski tres meses también, porque no conocen la idiosincrasia del uruguayo", finalizó.