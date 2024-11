Quizás, el proceso más exitoso en la historia de la selección chilena fue el liderado por Jorge Sampaoli. Gran Copa del Mundo en 2014 y la obtención de la Copa América el año 2015.

Tras eso, el ex entrenador de Universidad de Chile preparó su salida de La Roja, algo que se materializó en el mes de enero del año 2016. Pero, ¿Cómo se fue dando aquello? recordando, como el casildense conversó con diversos medios de comunicación, anunciado su adiós.

Pero en eso hay un antes que tiene como protagonista al histórico periodista, Milton Millas. El comunicador, estuvo junto a Fernando Agustín Tapia en el podcast Detrás del Juego de Radio Pauta.

En la ocasión, fue contando una historia respecto a como se dio su relativa cercanía con Sampaoli, que comenzó todo en un café en el Portal La Dehesa. “Me contó todos sus ideales futbolísticos, me pareció una persona muy nutritiva, tal vez con algunas limitaciones culturales si tu quieres, porque le llegó el éxito demasiado pronto, pero un tipo bien, muy sano y muy clarito de lo que quería del fútbol. Muy admirador de Bielsa”, dijo Millas.

Siguiendo con la narrativa, el comentarista agregó “un día me llama y me dice ‘quiero hablar con usted, ¿Dónde vive?’ Se fue a mi casa y me dice que le ofrecieron un contrato de Brasil, que yo como tenía experiencia y todo eso. Yo creo que estaba preparando el terreno, por si tomaba el contrato y dejaba la selección botada, no fuera tan dura la crítica”, confesó.

¿Qué habrá querido el DT? “Pensando bien, fue a contarme algo para que le diéramos un manejo periodístico coherente. Yo le dije que hablara con el presidente del fútbol para que le diera libertad”, respondió el periodista.

Milton Millas conversó en el podcast de Fernando Agustín Tapia (Captura)

Millas: “A Sampaoli se le soltó la cadena”

Fue en ese instante, cuando Milton Millas detalló cómo se gestó el diálogo, pero que él pidió que todos los panelistas de Radio Agricultura estuviesen presentes. “La otra, fue cuando me dijo ‘Me voy, Milton. Quiero hablar con usted’ y yo le dije que feliz, pero con mi equipo, también. Estuvieron Caco Villalta, no se si Carcuro, Sergio Gilbert y Sampaoli. Nos sentamos en la terraza”, aseveró.

Lo potente vino en ese momento, cuando Milton señaló que el argentino comenzó a atacar a los futbolistas. “Comenzó a hablar de la selección y empezó a destruir a los jugadores. ´Este es un curado’, éste es un anacoreta, entrena solo por un lado’ y empezó a decir muchas cosas que no son propias de un entrenador, de una persona que tiene a cargo de un grupo de seres humanos. Se le soltó la cadena, como se dice”, afirmó.

Ya en la parte final, dio a conocer cómo trataron la noticia. “Se despidió y mi conclusión con el grupo fue que no dijéramos ninguna palabra. Sampaoli quería que nosotros destapemos la onda para tener un motivo para irse y silenciamos. A los 20 o 30 días, Gilbert escribió la columna y ahí la sacamos nosotros al aire. Esa fue la historia”, concluyó Millas.