Arturo Vidal no lo pasó bien en los primeros partidos en Flamengo de Brasil. El mediocampista chileno tuvo que lidiar con las críticas de los hinchas y de la prensa brasileña, pero poco a poco comienza a revertir el mal momento y se comienza a ganar el respeto y cariño de los fanáticos del Mengao.

Pero si hay alguien que conoce de cerca el desempeño del "King" Vidal en el cuadro carioca es David Luiz, actual compañero y ex seleccionado brasileño, el cual lo enfrentó en el Mundial de Brasil 2014 y en el comienzo de las Eliminatorias de Rusia 2018.

Vidal sigue llamando la atención en su paso por Brasil | Foto: Getty Images

En conversación con AS Chile, el ex histórico jugador de Chelsea de Inglaterra no titubeó y solamente tuvo halagos para la carrera del jugador chileno de 35 años.

"Arturo (Vidal) es sin duda uno de los grandes jugadores de Chile y del fútbol mundial. Pienso que siempre está haciendo lo que mejor hace, que es pelear. Juega mucho e intenta siempre dar lo mejor para el equipo", resaltó.

" Estoy muy contento de que ahora estemos jugando juntos, porque he tenido muchos embates durante la vida jugando contra Arturo. Estoy contento con compartir con él", confesó el defensor central.

Por último, recordó con cariño los enfrentramientos ante Vidal. "Hay algunos muy buenos, pero recuerdo principalmente cuando nos enfrentamos en los Brasil-Chile", finalizó