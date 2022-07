Como una bomba cayó el deseo de Cristiano Ronaldo de salir del Manchester United, club que no le pondrá trabas si llega una buena oferta. El deseo del astro portugués es llegar a un equipo que le permita disputar la Champions League, competición a la que los Diablos Rojos no lograron clasificar.

Sin dudas que esta determinación provocó todo tipo de debates, pero también a un enfrentamiento público entre dos leyendas del fútbol inglés que fueron rivales en cancha como Gary Neville y Jamie Carragher.

El origen de este cruce de palabras comenzó cuando el ex defensor del Liverpool repasara en Twitter a CR7, diciendo que hizo lo que se esperaba de él e incluso recordó versiones de la prensa inglesa que hablaban de un posible fichaje por el Manchester City.

"Ronaldo hizo exactamente lo que pensé que haría, marcar goles, pero empeorar al equipo", a lo que agregó más pimienta: "¡La solicitud de transferencia también acaba con la idea de que rechazó a Manchester City por su amor al Manchester United!", escribió.

Neville y Carragher enfrentándose en un partido de leyendas del Manchester United y el Liverpool. / FOTO: Getty Images

Por esa razón, Gary Neville, uno de los icónicos capitanes del United dirigido por Alex Ferguson, salió al cruce para defender a su ex compañero. "Él puede rechazar al City por el United porque le gusta más y todavía quiere irse este verano. Se fue antes, pero aún amaba al club. Disfruta la noche del sábado y tu corto período de éxito", contestó en Twitter.

Pero el ex Liverpool no se detuvo ahí y le respondió con todo al comentario de Neville: "¡El City no lo quería payaso y eres el mismo tipo que decía que era como si Elvis hubiera llegado a Manchester! Elvis ha dejado el edificio", le lanzó, aunque el ex United no tardó en contestar con ironía: "un poco menos de conversación".