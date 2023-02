Jornada 22 de la Ligue - 1 en el fútbol francés y el Toulouse visitó al Paris Saint Germain y fue triunfo para los capitalinos en el Estadio Parque de los Príncipes, por dos tantos a uno que les permite mantenerse en la parte alta de la tabal.

En el forastero, el chileno Gabriel Suazo ingresó en el minuto 71 cuando el marcador ya estaba como terminó, finalmente reemplazando a Mousa Diarra.

Tras el término, el ex capitán de Colo Colo dialogó con ESPN y comentó lo que significó para él haber ingresado en este partido con Lionel Messi frente a él, más aún que fue minutos después del golazo que marcó el trasandino en un partido en que los actuales campeones galos no contaron ni con Neymar ni con Kylian Mbappe. Suazo se mostró emocionado luego de haber enfrentado por primera vez al campeón del mundo.

"Es la primera vez. La vez que me tocó enfrentar a Argentina, Leo no jugó, así que esta fue la primera vez que me tocó enfrentarlo. Para mí es un placer poder jugar con el mejor jugador del mundo en contra. Siempre ha sido un sueño, uno siempre lo ha visto por televisión y hoy me toca enfrentarlo”, rememoró Suazo.

El lateral zurdo de La Roja, agregó que "simplemente, son cosas lindas que te entrega el fútbol. Hay que aprovecharlas, disfrutarlas. Obviamente, dentro de la cancha uno siempre quiere ser más importante, mejor y que gane el equipo de uno, pero tener a Leo en frente siempre es un placer y un orgullo poder jugar contra él”, enfatizó de manera emotiva.

Messi, amo y señor en el PSG (GettyImages)

Desde luego, tuvo palabras para el gol del 10 del PSG y que les terminó restando la opción de sumar en esta fecha, "por algo es el mejor jugador del mundo y tiene esas características. Lamentablemente, por un gol de él no nos pudimos llevar el empate. Creo que nosotros creamos varias situaciones para poder, al menos, llevarnos un empate. Este tipo de jugadores te resuelve partidos de repente, con un toque, con un remate que ni siquiera te esperas. Así son estos jugadores que te sacan diferencia en detalles”", cerró Suazo.

El Toulouse quedó en el décimo segundo puesto con 29 puntos y en la próxima fecha recibirán al Stade Rennanis esperando que el nacional pueda tener una nueva oportunidad de sumar minutos en su nuevo club.