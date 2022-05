Paulo Díaz vivió una jornada complicada durante el pasado miércoles en el fútbol argentino. El defensor nacional cometió un error grave en la salida de la última línea de River Plate, le entregó la pelota al delantero rival, se resbaló y le permitió al atacante quedar mano a mano con Franco Armani para la victoria de Tigre en la Copa de la Liga.

El central chileno se llenó de críticas en las redes sociales por este gravísimo error que terminó costándole la eliminación al elenco millonario, quienes deberán pensar en su próximo desafío frente a Colo Colo en la Copa Libertadores.

El exfutbolista del club Héctor Enrique, quien levantó el trofeo de la Libertadores con River y que gritó campeón del mundo con Argentina en el 86, repasó al defensor y a la defensa en general al respecto del rendimiento mostrado en la cancha.

“Si River juega así los mano a mano de la Libertadores queda eliminado en octavos de final. La defensa no puede jugar de esa manera estos partidos”, fue el mensaje que publicó el exfutbolista a través de las redes sociales.

Incluso los hinchas de la banda sangre lo destrozaron en las redes sociales. “No puedo creer el pase de mierda que dio Paulo Díaz”. Pero no fueron los únicos, debido a que también existieron fanáticos que defendieron al zaguero central.

Paulo Díaz cometió grosero error en la derrota de River Plate. (Foto: Getty Images)

Marcelo Gallardo le tiró las orejas a Paulo Díaz

Una vez terminado el partido el entrenador atendió la conferencia de prensa, en la cual fue consultado por el error del defensor nacional, quien señaló que son momentos que no se pueden esconder y que no se puede dar vida al rival.

“Hay que tratar de evitar esas posibilidades para darle vida a los rivales en los partidos. Esos aspectos son a mejorar y no los podemos esconder. Vino otra vez un error no forzado y a partir de ahí nos costó. A veces, cuando se cometen errores puntuales y sufrimos goles, hay un golpe anímico importante. Por más que quieras salir, te tienes que volver a rearmar”.

Además, expresó que “A veces lo puedes hacer y a veces no alcanza. Pudimos haberlo empatado, tuvimos chances, pero no se dio. Cuando no podemos fluir, soy el primer responsable en la lectura, en no poder haber sido más ambicioso en la búsqueda”, sentenció al respecto.