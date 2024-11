Fue una noche de reencuentros en el Estadio Nacional. La selección chilena consiguió su primer triunfo en la era de Ricardo Gareca y sale así, del último lugar en la tabla de posiciones de las eliminatorias.

La victoria ante Venezuela en Ñuñoa, generó una verdadero desahogo en las huestes de La Roja y al menos, se vio a un equipo que tuvo vergüenza deportiva y que logró sobreponerse en dos instancias en que quedó abajo en el marcador.

Algo reconocido por todos y fue el propio Juan Cristóbal Guarello quien destacó el partido de los chilenos frente a la Vinotinto y como es muy habitual en estas instancias, evaluó con notas, cuan profesor puede ser, en una instancia así.

Los tres mejores evaluados fueron Lucas Cepeda Barturen calificado de manera perfecta con un 7,0. Completaron el podio para el comentarista Gabriel Suazo (6,5) y Eduardo Vargas junto a Luciano Cabral, con un 6,0.

¿Quién reprobó en La Roja?

De todos modos, no solo hubo notas azules en los chilenos, no. Y Guarello, no tuvo piedad en calificar de mala manera a un jugador del equipo del Tigre Gareca.

¿Quién fue? Nada más ni nada menos, que Paulo Díaz. El hombre de River Plate, fue calificado con un 3,8 siendo la nota más baja de todos los futbolistas que vieron acción en la cancha del Estadio Nacional.

“El único rojo del curso, le vamos a dar un 3,8. Tuvo un par de cagadas…” dijo el comunicador en su espacio en el Canal de Youtube La Hora de King Kong.

Paulo Díaz, el más bajo de La Roja (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Por las clasificatorias sudamericanas, será en el mes de marzo del año venidero, en que la selección chilena vuelva a la acción. En aquella oportunidad, se medirá ante Paraguay como visita y a Ecuador en condición de local.