Manuel Pellegrini está amurrado por no contar con Claudio Bravo en el debut del Betis en España

Manuel Pellegrini está preocupado y amurrado por todo lo que ocurre con el Real Betis en España. El Ingeniero por el tema económico debió dejar fuera, al menos, por esta fecha al líder de la Selección Chilena, Claudio Bravo, quien no estará en la nómina que enfrentará mañana al Elche en su debut en La Liga de la Primera División hispana.

El problema con el Fair Play Financiero dejó la grande al interior del Betis, que tendrá que apostar a la salida de varios jugadores. Entre ellos, el lateral Marc Bartra, quien sí aceptó las condiciones y jugará en el Trabzonspor de Turquía. Eso allanó para que Pellegrini inscribiera a un jugador, pero que no fue Claudio Bravo.

Sin duda, una situación que no solo afecta a Claudio Bravo, sino que también a Andrés Guardado, Joaquín, Willian José y Luiz Henrique, ya que Luiz Felipe será el inscrito por el cupo dejado por el ahora exlateral del Real Betis.

"Nadie puede estar contento al no poder ser inscrito. Ojalá esto se solucione antes de que se cierre el mercado (...) Veo al equipo comprometido. Si bien, no con las condiciones ideales para empezar la temporada, hay una situación económica de la que no nos podemos sustraer", indicó preocupado Pellegrini.

Manuel Pellegrini está preocupado por la situación de Claudio Bravo y mostró su enojo en la previa contra el Elche (Getty Images)

Tiempo en contra para Pellegrini

Real Betis ya entregó la lista de 18 citados para el desafío contra el Elche y Claudio Bravo no figura en esta convocatoria debido a los problemas económicos de la institución sevillana. Un tema que deja entre la espada y la pared a Pellegrini, ya que necesita de sus bastiones para enfrentar desafíos como la Copa del Rey, el torneo hispano y la Europa League en su fase de grupos. Es más, si el tema no se soluciona el referente de la Selección Chilena quedará en el aire y pedir su libertad, a pesar del contrato firmado hasta fines de temporada.

"Lo han tomado con mucha madurez y con mucho compromiso con el club (...) Sienten esa responsabilidad de no defraudar, por mucho que tengamos muchas bajas para el partido", explicó Pellegrini.

Revisa el listado sin Claudio Bravo del Real Betis: