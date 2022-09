El futbolista chileno de Libertad de Paraguay, Marcelo Díaz, no dejó pasar la oportunidad de enaltecer aún más la figura de Roger Federer una vez consumado su retiro definitivo del tenis. El Chelo publicó antigua fotografía que se tomó con el as del tenis.

Los aficionados lamentan y lloran el adiós definitivo del tenis del suizo Roger Federer, quien este viernes jugó su último partido en el deporte blanco y se retira a los 42 años de edad.

Es que nadie quedó indiferente a este histórico momento del deporte en general porque ya no veremos más a uno de los mejores atletas de la historia y que tuvo a muchos seguidores no solo en Suiza, si no que en el planeta en general.

Pero Federer también tiene su corazón futbolísitico y es reconocido hincha del Basilea de su país, donde en más de alguna ocasión se le ha visto cercano al club Bebbi.

Sí, el mismo equipo que tuvo entre sus filas a un chileno, Marcelo Díaz. El ex volante de Universidad de Chile estuvo en el cuadro suizo entre los años 2012 y 2015 y en ese período aprovechó una gran ocasión y es fotografiarse con Su Majestad.

Una imagen que volvió a ser vista en estas horas y que muestra ambos disfrutar de un instante de mucho aprecio y admiración, donde Carepato también usando sus redes sociales, reconoció la trayectoria del tenista.

La publicación de Marcelo Díaz junto a Roger Federer (Instagram @chelodiaz_21 )

"Fuiste, eres y serás por siempre, el verdadero rey" fue la leyenda que escribió el Chelo acompañada de un emoticón con corona.

El mundo del deporte se rinde ante Roger Federer, el más grande del tenis donde sus grandes virtudes ya son parte del pasado.