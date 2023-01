Aprovechando los días por el país, el actual técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, dio su parecer respecto a uno de los grandes debates que existen en la actualidad futbolística mundial.

Y esa situación va relacionada por dónde va su preferencia, si por Diego Armando Maradona o por Lionel Messi, con la coyuntura de la Copa del Mundo obtenida hace unas semanas por la elección argentina con el crack del PSG, como gran figura de los albicelestes.

Russo no escapó a la consulta, pero arrancó señalando que cuesta hacer una comparativa asi, "nosotros discutimos de fútbol, permanentemente. Discutir de Maradona y Messi, no se puede", arrancó el estratega.

No obstante, el estratega tenía algo más guardado para justificar uno u otro y que va de la mano a la época en que jugaron ambos. "La única diferencia que encuentro es que Maradona jugó sin fair play, Messi jugó con fair play y que cambia completamente el juego", sostuvo el entrenador.

Russo entrega argumentos sólidos para definir entre Maradona o Messi (Bolavip Chile)

"Maradona fue duramente castigado, Messi está protegido por las reglas que está muy bien. Es la gran diferencia que veo", enfatizó el técnico, para luego agregar que "eso no significa que uno sea más que el otro, pero la contingencia es que Maradona sufrió más y tuvo que competir en otro tipo de condiciones y que Messi tuvo la suerte que no", puntualizó.

ver también El homenaje de la U para Miguel Ángel Russo

Finalmente se refirió sobre si alguna vez tuvo opción de dirigir a la Argentina y por qué los caminos nunca se han cruzado entre él y la albiceleste, "estuve a punto muchas veces, pero no. Son etapas, estuve muy cerca, una noche me acosté siendo el técnico y a la mañana ya no era. Son cosas que pasan en el fútbol", cerró Russo.