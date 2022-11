Este miércoles la Selección de Alemania jugará su último partido amistoso antes del Mundial de Qatar 2022 cuándo visite a Omán en territorio del Medio Oriente. El partido se jugará en el Sultan Qaboos Sports Complex.

¿Cuándo juega Omán vs Alemania?

El partido se jugará este miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 09:50 horas de Chile.

¿Qué canal transmite este partido?

Este encuentro será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

¿Dónde ver de manera online este encuentro?

Este partido se podrá ver por streaming a través de la plataforma de STAR+.

¿Cómo vienen?

Alemania enfrentará a Omán después de haber empatado por tres a tres en Wembley ante Inglaterra, partido jugado por la última fecha del Grupo A3 de la UEFA Nations League. Cabe destacar que los alemanes no estarán en la final four de esa competición porque el clasificado de esa zona fue Italia, selección que no estará en el Mundial.

Hace unos días Hans Flick, técnico de la Selección de Alemania, presentó la nómina de jugadores que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022, entre los que destaca Mario Gotze, mediocampista del Eintracht Frankfurt que fue el autor del gol que le dio el Mundial de Brasil 2014 a los alemanes.

La Selección de Alemania, país que justamente venía de ganar el Mundial de Brasil 2014, quedó eliminada en primera ronda de la cita mundialista en Rusia 2018, cayendo en la "maldición de los campeones".

Alemania estará en el Grupo E del Mundial de Qatar junto con España, Costa Rica y Japón. Su debut será el miércoles 23 de noviembre a las 10:00 horas de Chile frente a los japoneses.