River Plate saltó a la cancha del estadio Monumental de Núñez para enfrentar a Colo Colo con el mismísimo Paulo Díaz encabezando a sus compañeros con la jineta de capitán, algo que un chileno no vivía desde que Marcelo Salas volviera al cuadro millonario en 2003.

El entrenador de la banda sangre quizás quiso darle confianza el ex Palestino luego del error cometido en el plano local y que le costó la eliminación de la Copa de la Liga Argentina. Luego del 4-0, el defensa contó cómo se dio todo.

"Me buscó Marcelo Gallardo y me dijo que yo iba a ser capitán. Obviamente uno lucha por esto, uno siempre quiere ser reconocido, esta vez me tocó portar la jineta de capitán y pienso que mi padre y todos deben estar orgullosos”, afirmó.

Y en esa misma línea recordó su mal partido ante Tigre. “Pensé mucho en el error de la jugada de ese partido. Esa noche y la siguiente. Uno nunca quiere que pase, pero puede pasar”, aseguró con mucha tranquilidad.

Paulo Díaz fue el flamante capitán de River Plate ante Colo Colo (Getty Images)

Agregando que "el partido de hoy (ayer) con Colo Colo era muy importante para sacarme esa espina y poder demostrar la seguridad que le doy al equipo”.

ver también De Tezanos le pega duro a Quinteros por no darle minutos a los suplentes en Colo Colo

Para el final, Paulo Díaz ratifica lo bien que se siente en River Plate. “Ha sido en el equipo en el que más tiempo he estado. Me siento cómodo, he tenido regularidad y muchos partidos jugados. A uno le agrada pelear todo. Eso es lo primordial”, cerró.