Leo Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé van por el The Best: ¿A qué hora es y dónde ver?

Este lunes se define al mejor jugador de la temporada, en donde Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé compiten por el premio The Best que entrega la FIFA. Además, la portera chilena Tiane Endler está entre las nominadas para ser elegida como la mejor portera del mundo.

¿Cuándo y a qué hora es el evento?

La ceremonia de los premios The Best se realiza este lunes 27 de febrero a las 17:00 horas de Chile y Argentina.

¿Qué canal de TV lo transmite?

Este compromiso lo transmite DirecTV Sports y ESPN en las siguientes señales según el cableoperador:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver de manera online?

Los premios The Best de la FIFA los puedes ver vía streaming a través de STAR+ y DirecTV GO.

Tiane Endler va por su segundo premio The Best

Si bien el principal premio será otorgado al mejor jugador del año, uno relevante para Chile será el premio a la mejor arquera, ya que está nominada la capitana de La Roja Femenina Christiane Endler.

La actual ganadora de este premio va por su segundo galardón consecutivo, y compite con la portera alemana del Chelsea Ann-Katrin Berger, y con la inglesa Mary Earps que milita en el Manchester United. Esta es la cuarta nominación de Tiane Endler al premio The Best, tras obtenerlo en la edición 2022, y finalizar segunda en los años 2019 y 2020.