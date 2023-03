Durante esta mañana el ex delantero del Barcelona dio una conferencia de prensa en las instalaciones del club y explicó los motivos de su retiro.

Barcelona es conocido por sacar grandes jugadores de su cantera, Bojan Krkic fue uno de ellos. Con solamente 17 años debutó en el primer equipo del cuadro de cataluña, debutando más joven que Leo Messi.

Sin embargo, debido a la presión a la que fue sometido, empezó a sufrir ataques de ansiedad y eso le impidió poder sacar a relucir todo su potencial. Con el paso del tiempo su motivación con el fútbol fue disminuyendo y por eso decidió dejar el fútbol a los 32 años.

Durante su conferencia de despedida, Bojan detalló el por qué decide dejar el fútbol. "No se trata de un tema físico. He tenido tres lesiones pero me recuperé. Las razones son de sentimiento y de realidad. Tengo más ilusión por hacer otras cosas que seguir jugando al fútbol".

Bojan en su etapa en La Masia anotó 800 goles. (Getty Images)

En esa misma línea también comentó sobre la importancia del factor psicológico en el fútbol. "Se está avanzando. La parte psicológica es importante. No todos los jugadores son iguales ni tienen la misma sensibilidad. Hay que tratar diferente a los jugadores para sacar su mejor rendimiento".

Bojan en su carrera logró levantar 10 títulos, entre los que se destacan las Champions League de 2009 y 2011, ambas bajo las órdenes de Guardiola en el Barcelona. Luego vistió la camiseta de la Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Deportivo Alavés, Montreal Impact y, recientemente, Vissel Kobe, junto a Andrés Iniesta.