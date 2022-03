Selección de Perú vs Selección de Paraguay: Cómo ver EN VIVO en Chile el partido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022

Un partido de suma importancia es el que disputarán la Selección de Perú y la Selección de Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los incaicos tienen la primera posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022, y para eso deberán derrotar a los guaraníes en condición de local.

No obstante, de lograr por lo menos un empate, entrará en juego la reconocida "calculadora", y los hinchas peruanos deberán esperar los resultados del partido entre Venezuela vs Colombia y del Chile vs Uruguay.

El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca viene de caer por 1-0 ante Uruguay en condición de visitante y para este trascendental compromiso no contará con el delantero André Carrillo, una de las figuras de Perú quien sufrió un esguince en su rodilla ¿Su reemplazante? El elegido por Gareca saldrá entre Raziel García, Edison Flores y Gabriel Costa

Por otro lado, los comandados por Guillemo Barros Schelotto dieron la sorpresa de la jornada pasada al vencer 3-1 a Ecuador, que aún así logró meterse en el Mundial de Qatar 2022.

Recordar que el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el boleto al Mundial ante el representante de Asia que aún no está definido.

¿A qué hora de Chile es el partido entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022?

El duelo entre ambas selecciones está pactado a las 20:00 PM de Chile continental.

