Uno de los jugadores más extravagantes que tiene el fútbol en la actualidad es el sueco de 41 años Zlatan Ibrahimovic, que ha dado que hablar en cada club que ha estado. Ya desde inicios del 2020 en el Milan, el ariete ha tenido diversas complicaciones físicas en el final de su carrera.

Zlatan se operó de los ligamentos de su rodilla izquierda en mayo de 2022, mes en que el Milan consiguió el Scudetto de la Serie A después de 11 años. Con un tiempo de recuperación de más de nueve meses, el sueco ya está totalmente recuperado y según La Gazzetta Dello Sport sería convocado para el partido que los Rossoneros tendrán este viernes 10 de febrero ante el Torino en San Siro por la Serie A.

"Sigo siendo Dios. Soy el número uno, ahora vuelvo y la música cambiará. Tengo muchas ganas de regresar, quiero hacer muchas cosas, todo lo que me he perdido en los últimos meses", dijo Ibra en entrevista con el medio italiano Sport Mediaset.

También el delantero salió al paso de sus detractores en su estilo: "Si no te critican, no estás en la cima. Me critican desde hace 25 años porque soy el número 1, estoy acostumbrado. ¿Todavía me siento Dios? Claro, nada cambia".

Antes de su operación, Zlatan tuvo un duro choque con Gary Medel en abril de 2022 | Foto: Getty

Tampoco se le pasa por la mente el retiro, ya que según Zlatan no sigue jugando al fútbol por él, sino que por los demás: "Todavía me quedan muchas páginas por escribir porque el físico cambia, la preparación física es diferente pero la calidad no desaparece, es algo que queda. En mi caso no cambia".

"Tengo 41 años, juego en el Milan y estoy en lo más alto. Quiero trasladar mis ojos a los demás, estoy aquí por ellos, no por mí. Si fuera por mí, estaría en una isla con un cigarro. Si puedo ser un ejemplo y un líder lo haré", cerró el jugador.