El defensor nacional, Benjamín Kuscevic no ha llevado una muy buena temporada personal en el Palmeiras, en donde su equipo a pesar de ser el cómodo líder del torneo brasileirao, el ex UC no ha visto muchos minutos en el conjunto adiestrado por Abel Ferreira en lo que resta de campeonato en Brasil.

Para la reciente jornada del Brasileirao, el Seleccionado Nacional fue una de las grandes novedades dentro de su escuadra para lo que era el importante duelo ante el Atlético Mineiro, de Eduardo Vargas en Belo Horizonte, yendo de la partida en la zaga del ‘Verdao’ junto a Murilo.

A pesar de su falta de rodaje a nivel de partidos, el ‘Benja’ tuvo un gran desempeño en lo que fue el triunfo por la mínima de su equipo ante los dirigidos por Cuca, manteniéndose firme en la cima del torneo brasileño.

Debido a su gran partido, los ‘torcedores’ del conjunto brasileño se agolparon a las redes sociales para destacar el buen cometido que cumplió Kuscevic para este duelo, a pesar de su poca continuidad y lo alabaron por su partidazo.

Kuscevic recibió los elogios de los torcedores | Foto: Getty Images

“Kuscevic jugó mucho ayer también, y fue un muy buen jugador, si tuviera más chances tal vez tendríamos otro Gustavo Gómez solo chileno/croata”, señaló uno de los hinchas ante el gran partido del Seleccionado Nacional.

“Kuscevic sería titular en 16 equipos de la Serie A. Ahí lo dije. tiene calidad, lejos de ser una estrella”, fue lo que expresó otro de los torcedores en sus redes sociales.

El defensor nacional y su Palmeiras ahora se enfocan en lo que será su próximo encuentro en el Brasileirao, en donde en el Estadio Nilton Santos deberán visitar a Botafogo el lunes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas.

REVISA LOS ELOGIOS DE LOS HINCHAS DEL PALMEIRAS A KUSCEVIC