Tite le responde con todo a Kylian Mbappé y su ninguneo a las Clasificatorias Sudamericanas: "Nosotros no tenemos que jugar con Azerbaiyán"

Si hay un personaje en los últimos días que ha estado en la palestra dentro del fútbol de Francia, la cual puedes seguir por StarPlus, el delantero francés Kylian Mbappé y no precisamente por algún gran rendimiento, si no que por su gran polémica que ha tenido en el PSG, la cual lo ha hecho tener que enfrentarse ante Neymar y Lionel Messi, y que otros futbolistas del mundo ya lo destrozado por su mala actitud a su corta edad.

Pero no solo por aquello ha hecho noticia la estrella francesa, sino que también en Sudamérica ha generado discusión con sus declaraciones en las cuales ningunea las eliminatorias de dicho continente y en donde tanto jugadores como entrenadores de las clasificatorias de CONMBEBOL se han encargado de responder a sus dichos.

En esta oportunidad le tocó al estratega de la Selección Brasileña, Tite quien en conversación con ESPN se tomó el tiempo de responder a los dichos del atacante del PSG y defendió con uñas y dientes el estatus de las eliminatorias sudamericanas.

“Nosotros no tenemos que jugar con Azerbaiyán. No tenemos esos partidos que te dan un respiro. A lo mejor Mbappé está hablando de esos choques de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las eliminatorias”, partió señalando Tite.

Kylian Mbappé con su selección | Foto: Getty Images

En esa misma línea de sus declaraciones, el entrenador de la ‘Verdeamarela’ dejo en claro en que las clasificatorias en Sudamérica son de un nivel mucho más competitivo a comparación a la europea

“Las Eliminatorias aquí (Sudamérica) tienen un nivel mucho más alto de dificultad que la fase de grupos en Europa”, explicó en ESPN.

Finalmente, Tite evidenció un dialogo con un comunicador de otro país, en donde evidenciaba las grandes vallas que significa para cada Selección el tener que jugar en la altura de Bolivia o en el Centenario de Uruguay, algo que al parecer Kylian Mbappé no tiene mucho conocimiento.

“Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil. Estoy seguro de que Mbappé no conoce esta dificultad. No trató de averiguarlo”, cerró.