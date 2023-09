Emiliano Martínez fue clave en la consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Dibu con atajadas decisivas tanto en los partidos como en penales, aportó de gran manera para que la selección albiceleste consiguiera su tercera consagración a nivel planetario.

Arturo Vidal fue uno de los que se alegró por el título de Argentina, por su amigo Lionel Messi y también al ser un país sudamericano. El King se refirió al arquero del Aston Villa. “Me sorprendió Dibu. Yo no lo conocía mucho”, dijo en un diálogo de Twitch con Lautaro del Campo, conocido como La Cobra.

El futbolista del Athletico Paranaense recordó que una de las primeras veces que pudo hablar con el Dibu Martínez fue el 14 de junio de 2021 en el empate 1-1 de La Roja ante Argentina por la Copa América realizada en Brasil.

“Después que nos enfrentamos en la Copa América cuando me atajó el penal y ahí Edu (Vargas) hizo el gol, ahí se me acercó muy bien, muy tranquilo. Me dijo que me había visto los penales, así que estaba contento”, reveló el histórico bicampeón continental a nivel selecciones.

Dibu Martínez le atajó un penal a Arturo Vidal en la Copa América 2021 (Foto: Getty)

El ex Barcelona le dejó las mejores vibras al guardameta campeón del Mundo. “Me alegré mucho, un jugador que cuando es mayor le pasan estas cosas, es de trabajo, esfuerzo y ahí le llegó su premio. Me alegro mucho por él”