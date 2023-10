En esta jornada importantes noticias se dieron a conocer sobre lo que será la realización del Mundial 2030, en el que desde la FIFA confirmaron que dicha competición se realizará de una manera inédita, teniendo un desarrollo en seis países diferentes: Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos.

La primer parte que se realizaría en el continente sudamericano, rápidamente contó con la polémica de la no inclusión de Chile, quien en una primera instancia de la candidatura formaba parte del cuarteto de sedes oficiales junto a Argentina, Uruguay y Paraguay para el 2030, pero que en esta jornada, recibió un inesperado portazo en poder albergar la gran cita mundialista.

Para salir a despejar las dudas sobre esta situación, en esta jornada el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez explicó en conferencia de prensa como se gestó la marginación de Chile de la máxima competición a nivel de países.

“Originariamente se hablaba de dos países, era Argentina y Uruguay, después se amplio el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto a Paraguay y más tarde se unió Chile“, comenzó declarando Domínguez.

Chile no será sede del Mundial 2030 | Foto: Archivo

Siguiendo en su explicación, el mandamás de la confederación declaró que la FIFA fue quien decidió en bajar de la candidatura a Chile y que por su parte, intentarán jugar sus cartas para que puedan otorgarle una competición de importancia al país.

“Es cierto, en esta oportunidad no está Chile, lo cuál no significa que no vamos a trabajar para que esté o le encontremos algo de esta talla, esta es una decisión de FIFA, no de nosotros“, explicó.

Finalmente, Domínguez busca dar rapidamente la página ante este problema con Chile y espera que los tres países sudamericanos que albergaran el Mundial 2030, puedan estar a la altura de esta importante competición.

“Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan como y que, este es el momento en el que hay que trabajar pensando en la sede, ya es una cuestión que no pasa a ser de CONMEBOL, si no de cada uno de los países presentes como asociación y gobierno”, finalizó.

Revisa el comunicado de la FIFA sobre el Mundial 2030