Una de las imágenes que dejó el duelo entre Argentina y Paraguay con triunfo para la albiceleste por la cuenta mínima, fue el escupitajo que lanzó el delantero guaraní, Antonio Sanabria a Lionel Messi.

Una imagen que ya dio la vuelta al mundo y que se viralizó rápidamente en la cual se aprecia, como por la espalda, sale un jugo disparado desde la boca del , Toni hacia la figura del Inter Miami, luego de un particular diálogo que ambos habrían sostenido.

Sin duda, un hecho que denosta a la actividad y a los valores reales del deporte, sobre todo cuando se defiende aun país, como es el caso de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial.

Lionel Messi y el ninguneo al delantero: “No lo conozco”

Ya en zona mixta a punto de abandonar el Estadio Monumental de Núñez, el capitán trasandino fue consultado sobre esta situación, a lo que el 10 respondió entre ninguneo al paraguayo y no dar importancia al tema.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario. No sé quién es este chico, pero no hay que darle importancia. No lo conozco. Ahora va a salir en todos lados. Es peor, se hace conocido. Hay que dejarlo ahí”, fueron las palabras del campeón del mundo.

Lionel Messi, durante el partido de Argentina ante Paraguay (Getty Images)

Antonio Sanabria: “Parece que le escupo, pero no”

En el mismo lugar, el atacante del Torino de Italia aprovechó la instancia para aclarar el hecho, donde queda como el malo de la película. En zona mixta, el futbolista negó tal suceso.

Cosas del partido, nada más. Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente“, confesó Antonio Sanabria, cerrando ahí el capítulo.

Sanabria negó haber escupido a Lionel Messi (Captura)

¿Próximo rival de Argentina y Paraguay?

Este martes 17 de octubre, ambas escuadras disputarán la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas donde Paraguay recibirá a Bolivia en Ciudad del Este tratando de conseguir su primera victoria en el certamen.

Por su parte, la Argentina viajará a Lima para disputar su encuentro ante el seleccionado de Perú en el cierre de la fecha doble de este mes.