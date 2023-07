Hijo de Gustavo Grillo Biscayzacú se sincera con Bolavip Chile: "Me entusiasma ahora que llegó Bielsa, pero aún no defino si jugaré por México o por Uruguay"

Aprovechando la ocasión en que se encuentra en Chile, Xavier Biscayzacú, hijo del recordado ex delantero de Colo Colo, Gustavo “El Grillo” Biscayzacú, atendió el llamado de Bolavip para comentar sobre sus pretensiones, de su padre y por cierto, del torneo que va a disputar en nuestro país.

Con el joven futbolista de 18 años, que milita en Defensor Sporting, hay una particularidad. Él nació en Veracruz, México y ya ha jugado por las selecciones menores del cuadro azteca, como también la propia celeste.

La primera interrogante fue si se motiva con el hecho que ahora a Montevideo haya llegado a hacerse cargo de la selección, el argentino Marcelo Bielsa y si esa es razón para optar por los dos veces campeones del mundo.

“Tuve la suerte de estar en la selección de México y Uruguay, esas fueron las dos experiencias. Me han hecho muchas veces la pregunta respecto a Marcelo Bielsa, pero aún estoy analizando, obviamente entusiasma el hecho que ahora esté Bielsa, pero no tengo nada definido”, dijo el Bisca chico.

Siguiendo en lo mismo, el reciente título mundial de los celestes en la categoría juvenil, aún no son prenda de garantía para decidirse a jugar por los uruguayos. “Sí, yo se que Uruguay dio una muy buena cara, pero no lo tomo como una motivación por querer estar por el hecho de haber ganado el título mundial. Los felicito y sí, cuando Uruguay se propone algo lo logra y saca esa garra que tenemos los uruguayos, pero no lo tomo como una ambición por querer estar en la selección”, contestó Xavier.

Con mi padre hablamos mucho de fútbol

Desde luego, a veces las comparaciones pueden ser engorrosas con lo que fue su padre, ex atacante de Santiago Morning y Unión Española en nuestro país. Sin embargo, reconoció que habla constantemente con él.

“Sí, claro. Con mi padre hablamos mucho de fútbol, intento aprender bastante aunque a veces no puedo. Pero intento escucharlo y aprovechar que lo tengo cerca“, sostuvo el joven jugador.

En relación a las siempre odiosas comparaciones, Biscayzacú enfatizó que “no me lo tomo como una comparación, si no como una mejora sana para mi e intentar dar lo mejor para poder igualarlo, pero no es fácil”, afirmó.

¿Se parecen algo padre e hijo? “Yo te diría que nos parecemos en la noción de juego, un poco el posicionamiento, aunque yo no tengo ni la mitad de eso y quizás a veces el remate y el control de balón”, manifestó.

Grillo Padre y grillo hijo (Archivo)

Finalmente tuvo palabras respecto a las razones de su presencia en Chile por estos días. “Tenemos una linda oportunidad aquí en Chile, un campeonato sub 20 con Defensor, aprovecharlo y disfrutar de cada momento”, cerró Xavier en relación a la Copa Libertadores Sub 20 que se desarrolla en La Serena y Coquimbo.

Su equipo, Defensor Sporting debuta este lunes ante Boca Juniors, el 6 de julio frente a Palmeiras y el 12 del mismo mes, ante Huachipato.