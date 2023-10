Se acerca una nueva ronda de las clasificatorias mundialistas en Sudamérica y uno de los duelos que centrará mayormente la atención, será el partido entre Chile y Perú, conocido como el Clásico del Pacífico”.

En ese sentido, la selección peruana arrancó con muchas dudas, al igual que La Roja, donde si bien empataron ante Paraguay en condición de visita, la caída ante Brasil en Lima caló hondo, puntualmente por concretarse en el final del partido.

En ese sentido, parte de la prensa y el ambiente incaico, culpan al delantero Raúl Ruidíaz de aquella conquista de la verdeamarelha ya que no marcó al defensor Marquinhos, quien anotó el tanto brasileño.

En ese sentido, también lo critican por su escaso poder de gol en la selección de su país y que no es lo mismo que en su escuadra, el Seattle Sounders de la MLS. Sin embargo, un goleador histórico de su país, Claudio Pizarro, salió en su defensa señalando que tiene todos los méritos para jugar por Perú, reconociendo que a veces las cosas no resultan como quisiera la Pulga del Rímac.

“Para mí, Raúl es un delantero muy bueno, un delantero nato. A pesar de que no es un delantero muy grande, anota muchos goles por su velocidad, por su picardía. Producto de eso es que esté en un club como el Seattle, anotando muchos goles y le va muy bien”, dijo el Bombardero de Los Andes.

A su vez, agregó que “Lamentablemente, no ha tenido oportunidades importantes en la selección, porque ha tenido algunos partidos por ahí, pero a veces las situaciones no se dan. El delantero vive de la confianza y en algunos casos cuando no la tienes es complicado. Y para eso hay que seguir trabajando, cada vez más duro, seguir buscando la posibilidad de anotar un gol”, concluyó Pizarro sobre Raúl Mario Ruidíaz.

Pizarro tuvo palabras para el presente de Ruidíaz en la selección de Perú (Archivo)

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago. Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.