Jordhy Thompson no esconde su autocrítica a casi un año de ser formalizado por violencia intrafamiliar. El actual jugador del Orenburg y formado en Colo Colo realizó un mea culpa por sus errores del pasado.

Y es que a pesar de tener un buen presente en Rusia, quiere seguir aprendiendo de sus fallas. Sabe que ese no era el camino en la vida ni en el fútbol, por lo que se enfoca en lo que mejor sabe hacer: jugar fútbol.

En conversación con AS, el zurdo de 20 años aludió a sus problemas personales y confesó cómo vivió ello. Pensó que el sueño que lo inspiró a ser profesional había llegado a su fin.

“Voy a dar lo mejor de mí… Fuera de la cancha quiero ser maduro, para poder demostrarle a la gente que las personas cambian y pueden estar súper bien”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “(…) Es un error que cometí. En Chile va a ser tema, te van a mirar feo y la gente te va a criticar, pero uno también se mandó cagadas y tiene que saber afrontarlas”.

“Quiero madurar, hacer las cosas bien y no cometer los mismos errores. Esos errores pudieron haber causado el término de mi carrera, por ejemplo”, destacó el oriundo de Antofagasta.

Jordhy Thompson realizó un mea culpa tras sus problemas en Chile.

La confesión de Jordhy Thompson

Finalmente, aludió al momento en que pensó que debía acabar con su sueño. Y cómo no, si estuvo en prisión preventiva por las agresiones cometidas contra su actual pareja.

“En algún momento sentí que mi carrera se había acabado, pero no sé si fue Dios, mi papito o mi abuelo, que me ayudaron a salir adelante. Estoy agradecido… Me di cuenta de varias cosas, pude salir adelante”, lanzó.

¿Qué viene en su carrera? “Ahora estoy en una etapa en la que quiero solamente mejorar, madurar y ser feliz”, cerró.