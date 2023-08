La emotiva arenga de Jaime García en Ñublense previo a los penales: "No piensen hueás"

Jaime García guió a Ñublense a una tremenda participación a nivel internacional. Los Diablos Rojos estuvieron a punto de instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, sólo la definición a penales, los privó de eliminar a Liga de Quito.

Tras vencer por 3-2 en el tiempo reglamentario, el encuentro se fue a la definición desde los 12 pasos. El Búfalo felicitó a sus jugadores por la excelente presentación en Quito.

“El destino se cruzó, quien lo patee que esté en ese lugar y no lo cambie. Filo, no tengo más nada que decirles. Les agradezco por su alma, por la intensidad, peguenle con el alma. Escúchenme, no piensen hueás”, arengó el oriundo Cartagena.

Patricio Rubio tras el partido entregó su sensación: “Muy triste por el resultado de los penales. Creo que hicimos un tremendo partido, un degaste enorme. No me queda nada más que sacarme el sombrero con todos mis compañeros, hicimos un partido increíble”.

“Venimos a pararnos ante un grande de Sudamérica, le ganamos en su cada, con toda esta gente. Felicitarlos, nos vamos con ese gusto amargo, pero lo dejamos todo. Agradecerle a la gente que vino de Chillán y a la que nos apoyó desde sus casas”, agregó.

Por últmo se refirió a los penales y a su sensación. “No sé si una loteria. Erramos dos penales, hay que hacerlo, no lo hicimos. Pero me sacó el sombrero, hicimos historia, le ganamos a un grande de Sudamérica y contento por eso”.