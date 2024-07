Santiago Wanderers consiguió un gran triunfo por 2-1 ante Deportes Santa Cruz en el estadio Joaquín Muñoz García. El entrenador Jaime García reconoció que el cuadro Unionista tuvo chances para cambiar el resultado, como también su equipo contó con posibilidades para ampliar el marcador.

“Creo que Santa Cruz tuvo un par de oportunidades que podría haber sido otro resultado, tanto como nosotros podríamos haber agrandado un poco más. Eso siempre hay que decirlo”, expresó el Búfalo tras el compromiso que se jugó en la Sexta Región.

El entrenador señaló que su equipo puede seguir creciendo: “Fue un partido muy trabado, donde nos manejaron a momentos los movimientos, no teníamos mucha salida, nos costó mucho. Nos costó también transformar lo mejor que tenemos en el medio. Siempre es bueno ganar, a lo mejor el cómo tengo que seguir arreglando el equipo, siento que el equipo puede dar mucho más”.

García confesó que no está en una calma total por lo mostrado por el Decano, pero valora los puntos: “Como jugó no estoy tan tranquilo, pero a veces es bueno decirles a los muchachos que llevarse tres puntos para la casa con un rival fuerte, que también nos tuvo ahí, tuvo ocasiones donde podría haber concretado. Entonces siempre hay que ser justos, se ganó y no aprovechamos los momentos que tuvimos para cerrar tranquilamente y después sufrimos ante un rival que nos llegó harto. También a veces hay que tener ese cachito de suerte, como han tenido otros equipos con nosotros y hoy día lo tuvimos”.

El Búfalo aseguró que está feliz por sumar, pero confesó que algunas cosas no lo dejan conforme: “Contento por los tres puntos, lo otro lo tendré que revisar. No quedo muy contento con algunas acciones, con unas cosas que hicimos, eso lo tengo que decir y no me gusta mentir. Siento que podemos mejorar, hay cosas que hay que mejorar para poder seguir sumando. Ojo que no todos los equipos te van a perdonar cuando te llegan, pero por lo visto contento con los tres puntos, lo necesitábamos”.

Jaime García no quedó del todo conforme con el partido de Santiago Wanderers (Foto: Photosport)

Jaime García revela qué cosas no le gustan para el juego de Santiago Wanderers

El DT señaló que hay cosas donde se ha mejorado y acciones que no le gustan, en ese menciono qué no le agrada: “Hay cosas que se repiten, hay cosas que han ido creciendo, hoy día un par de acciones que no me gustan, no me gusta que lancen el balón. Prefiero que nos vayan pasando cosas, siempre me voy a echar la culpa cuando les doy una idea de salir jugando. A veces cuando no se puede y hay una buena presión a lo mejor cambia un poco la idea, pero creo y siento que cuando tú le das una idea y forma al equipo tiene que salir a jugar donde esté”.

“¿Cómo le voy a dar una identidad cuando les digo que se salten el medio? que solamente juguemos directo, no, porque después tengo la mayoría de chicos que están en la selección, después llegan a la selección. Trato de que haya una idea, de que salgan jugando, que las acciones vengan desde atrás, que toquemos siempre. Mientras vaya mejorando de la mano con lo físico, después para la adelante les puedo pedir”, agregó.