"Me retaron": La confesión de Jaime García tras su apasionada arenga en Ñublense

Ñublense completó una excelente participación internacional. Si bien los Diablos Rojos cayeron por 4-3 en penales ante Liga de Quito en Ecuador en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, se dieron el gusto de vencer por 3-2 en el tiempo reglamentario.

El encuentro mostró el lado más apasionado de Jaime García, quien brindó una emotiva charla a sus jugadores previo a los penales. “El destino se cruzó, quien lo patee que esté en ese lugar y no lo cambie. Filo, no tengo más nada que decirles. Les agradezco por su alma, por la intensidad, peguenle con el alma. Escúchenme, no piensen hueás“.

Más en frío el DT se toma con humor el tema en conversación con Más Que Fútbol de DSports. “Me retaron. Soy así de simple, a veces hablo con el corazón y lo lanzo”.

“Hay momentos del fútbol cuando nos colocamos los técnicos medios sutiles, es mentira, porque el fútbol te da estas cosas, estaba el micrófono. Pero es así un poco como yo lo vivo. Me lo han mandado todo el día y me he reído todo el día”, agregó.

Jaime García se tomó con humor al verse arengando a sus dirigidos (Foto: Photosport)

El oriundo de Cartagena reveló que le pararon el carro por el vocabulario. “Me retaron, que no me pusiera tan ordinario”, señaló de manera distendida el entrenador del equipo chileno con mejor participación internacional en la temporada 2023.