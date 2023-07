Polémico ex entrenador de la selección mexicana barre el piso con Joaquín Montecinos: "Que se calle la boca y que se ponga a trabajar"

Joaquín Montecinos hizo noticia esta semana cuando criticó duramente a los que miran en menos al fútbol mexicano, de hecho no tuvo problemas al afirmar que el balompié azteca está sobre el nacional.

El ex Audax Italiano cambió de equipo desde Xolos de Tijuana al Queretaro y para explicar su mala temporada no tuvo mejor idea que echarle la culpa a la comida de la ciudad, lo que le trajo duros problemas estomacales.

Estas explicaciones no le cayeron nada bien a Miguel Piojo Herrera, su ex entrenador, el que no se refirió en buenos términos al delantero chileno.

“Yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre”, afirmo el otrora estratega de la selección mexicana.

El Piojo Herrera sin piedad con Montecinos

Fiel a su personalidad, el Piojo le cayó con todo a Montecinos, dudando de su calidad y de su aporte al Xolos.

“No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces, él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo”, cerró.