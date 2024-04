Colo Colo obtuvo un triunfo valioso ante Cerro Porteño, que le permitió al Cacique comenzar con el pie derecho la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde lidera el grupo A.

A pesar de ello, mucho se ha hablado en las últimas horas sobre el nivel de Arturo Vidal, quien recibió una gran cantidad de críticas en redes sociales por parte de los hinchas colocolinos y de algunos comentaristas deportivos.

El nivel de Arturo Vidal no ha terminado de convencer del todo a los hinchas albos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

JOAQUÍN MONTECINOS SALE EN DEFENSA DE ARTURO VIDAL

En ese contexto fue que su excompañero en la Selección Chilena, Joaquín Montecinos, salió a defenderlo en el programa MediaPunta, asegurando que todavía hay King para rato.

“Si lo queremos medir a Arturo con lo que era hace un par de años es muy difícil porque los años van pasando”, indicó de entrada el ariete.

“Él te va a demostrar jerarquía en la cancha en otras cosas que quizás que nosotros que jugamos fútbol nos damos cuenta, pero si no has pisado una cancha no te das cuenta. A los rivales les causa algo distinto que esté Vidal en la cancha, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia de Chile y los rivales lo idolatran mucho más que nosotros”, añadió.

Por último, el futbolista del Queretaro le habló fuerte y claro al bicampeón de América. “Se tiene que poner más apunto para que podamos ver la mejor versión de él. Para mí Arturo Vidal tiene que estar siempre y él también tiene que saber elegir sus batallas porque al final el desgaste físico se nota”, sentenció.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO?

Colo Colo deberá enfocarse en lo que es el Campeonato Nacional, en el que los ‘Albos’ se verán las caras esta sábado 6 de abril a partir de las 15:00 ante Ñublense en Chillán.