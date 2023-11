Gary Medel retornó al fútbol sudamericano y es el capitán de Vasco da Gama en el Brasileirao. El “Gigante de la Colina” está peleando por no perder la categoría en la Serie A de Brasi y el Pitbull no se olvida de uno de los clubes donde triunfó y dio el gran salto a Europa: Boca Juniors.

El periodista de TyC Sports, Tato Aguilera sorprendió a Gary Medel infraganti haciendo la fila para poder ingresar al Maracaná a alentar al cuadro xeneize, donde el chileno se alzó como ídolo por sus dos goles en un Superclásico ante River Plate en el 2010.

El ávido periodista fue de inmediato a atacar a Medel, quien se vio totalmente sorprendido cuando fue encontrado en las afueras del Maracaná. “Si me dejan pasar, si me dejan pasar. Estoy esperando a unos amigos”, indicó el chileno a la señal transandina.

Incluso, Medel -en un look a tono entre su gorra y camiseta- apareció con la tricota de Boca regalada por un grande. “Sí, Romi (Juan Román Riquelme) me la regaló, aunque no lo vi porque me tocó jugar fuera”, expresó un sorprendido Pitbull.

Gary Medel llegó hasta el Maracaná para alentar a Boca Juniors (Captura TyC Sports)

Intentó pasar desapercibido

Medel intentó pasar desapercibido en Brasil. Sin embargo, se encontró con Aguilera quien es uno de los reporteros con más años en la cobertura de Boca Juniors y que, claramente, también vio al chileno en su paso por La Bombonera hace 13 años.

Para pasar “piola”, Medel llegó con una camiseta de alternativa de color turquesa y no con la clásica tricota de Boca Juniors. El periodista le pregunta: “¿Vas a la popular de Boca?” y el Gary con chipeza intenta desviar decir “no, no, no, voy al palco”, con una risa irónica dejando entrever que lo descubrieron.

“Siempre apoyando a Boca, sí, sí”, añadió Medel, quien intentó salir jugando lo más que pudo.

“No hablo de eso”

Aguilera también ahí hincando el diente intentó sacarle alguna palabra a Medel sobre algún posible retorno a Boca Juniors, luego de su paso por el Vasco da Gama.

“No, con Román no hablamos de eso, para nada”, la tiró al córner el chileno, quien verá in situ el partido donde dejó un legado importante. “Un montón de gente me agradece bastante, así que agradecidos de ellos también”, terminó el chileno.

