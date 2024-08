Mauricio Molina no se dio por vencido en París 2024. Pese a no meterse dentro de los mejores en la primera ronda, el chileno remó desde el “last chance” para ganarse un puesto en semifinales en el BMX Racing.

El chileno remató tercero en esa suerte de repechaje y así consiguió meterse en estas instancias. Tras esta carrera, reconoció lo vital del apoyo de su padre, quien apareció de sorpresa en la capital francesa.

“Partimos el día con presión de pasar al segundo día. No fue de la mejor manera, no se dio pero no nos echamos a morir, en el last chance quedamos en el tercer lugar y con eso pasamos a las finales”, dijo.

Mauricio Molina se proyecta para las semis

De cara a la competencia de este viernes, Mauricio Molina agregó: “Ahora descansar bien, prepararse y salir a buscar cada vuelta en esa final. La medalla se define en 20 segundos, hay que seguir vuelta a vuelta, esto se gana en el momento, aquí y ahora”.

Además, el ciclista nacional se mostró feliz por la sorpresiva aparición de su padre: “El 2022 apareció de sorpresa en mi primera copa del mundo en Colombia, ahora también aparece de sorpresa en mis primeros JJOO“.

Mauricio Molina se ganó el cupo a semifinales en el BMX Racing de París 2024

“No íbamos a decepcionar, pasamos a las finales y vamos a darle otro día de alegría a mi papito. No le gustan los aviones pero hizo ese sacrificio durante 14 horas. Se lo mamó para poder estar acá con su hijo, titulándose en la universidad del deporte”, cerró.