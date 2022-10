Universidad Católica no ha logrado tener una buena temporada en este 2022, en donde los ‘Cruzados’ tenían en el inicio de este año como principal objetivo el poder luchar por el pentacampeonato, algo que con el pasar de los meses y el mal primer semestre que tuvieron, se fue esfumando.

Por aquello, un ídolo del conjunto de la ‘Franja’ como lo es Alberto Acosta, dialogó con Radio Cooperativa e hizo un breve repaso a lo que ha sido la temporada del hoy conjunto adiestrado por Ariel Holan, en donde explicó que no hay que alarmarse por lo que hizo el equipo en año y que es algo normal la baja de rendimiento a comparación de los años anteriores.

"Sin duda que el fanático de Católica que lo sigue todo el tiempo estaba mal acostumbrado a esos grandes títulos que venía logrando año tras año y creo que a veces es normal que todo equipo tenga su final, como se dice, porque más allá de no haber logrado el objetivo este año, que era volver a salir campeón, y a veces no es fácil, la gente de la UC sabe que cuesta mucho y a veces no se puede lograr el título", partió señalando en Coooperativa.

Ratificando lo anterior, el ‘Beto’ explica que al club le hace falta un pequeño retoque en su proyecto y que hay que dar vuelta la página para poder seguir teniendo temporadas exitosas como las que lo llevaron al tetracampeonato inédito.

Alberto Acosta habla sobre el presente de la UC | Foto: Agencia Uno

"Como se habla que puede haber una reestructuración, bienvenida sea. Todo tiene su final, es un ciclo exitoso y todos los jugadores van a quedar en la historia, pero Católica tiene que dar vuelta la página y pensar en el próximo año, que sin duda vienen cosas importantes. Católica es un club grande que sabe muy bien cómo hacer las cosas, porque lo ha demostrado todos estos años", profundizó.

Ahondando en nombres personales, el ídolo de la UC tuvo palabras para lo es la decisión de José Pedro Fuenzalida en dejar la institución a final de año, en donde destacó toda su importancia en las últimas temporadas de la UC y que será un hombre que quedará en la historia del club.

"El 'Chapa' ha sido muy importante en esta historia de los campeonatos, un jugador muy representativo no solo dentro, sino que también fuera de la cancha. El jugador está más preparado, pero a la gente a veces no la puedes preparar para que un jugador representativo deje el fútbol o se vaya a otro lado, pero el jugador lo sabe bien y por algo tomó esa determinación, él ha dado todo y mucho más por Católica. Me parece una persona que quiere mucho al club y va a quedar en la historia. no solo por lo que dio adentro, sino afuera de la cancha", explicó a Cooperativa.

También, el ‘Beto’ se refirió a lo que ha sido la temporada de Fernando Zampedri, de quien espera que pueda conseguir el anhelado record de ser el máximo goleador de la Universidad Católica y que, desde su vasta experiencia, lo seguirá aconsejando para lograr aquello.

“Es un goleador extraordinario, lo ha acompañado muchísimo estos años de gran equipo que tuvieron y que él realmente ha ayudado muchísimo para estos campeonatos. Como goleador qué le voy a decir, lo han visto todo. Lo que menos debe pensar es en entrar en la historia, eso viene solo. Si sigue jugando en Católica, las oportunidades las va a tener y ojalá pueda quedar en la historia siendo el goleador histórico. Lo conozco y se lo merece por todo lo que quiere al club. Que siga en Católica y que pueda seguir haciendo goles", apuntó.

Finalmente, Acosta hizo una potente reflexión ante el actual entrenador de la UC, Ariel Holan a quien destacó por su gran sistema de trabajo y pone toda la fe que, para la próxima temporada con el tiempo adecuado para poder plasmar su sistema, pueda volver a colocar a los ‘Cruzados’ a pelear por todo.

"Es un entrenador muy inteligente, es su segunda etapa en Católica y conoce bien cómo se manejan los dirigentes del club, siempre ha sido especial como se han manejado porque han hecho las cosas muy bien durante muchísimos años. Lo más importante es que siempre tiene que haber un equipo competitivo, no solo para el torneo local, sino para el internacional que es en lo que Católica siempre ha quedado en deuda, ojalá armen el mejor equipo para que estén competitivos", cerró.