Universidad de Chile finalmente encontró estadio para albergar el Superclásico del fútbol chileno frente a Colo Colo en el Campeonato Nacional. Encuentro en el que se definió que se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, pese a que no todos están contentos de recibir este partido en dicho recinto.

Una de las personas que no está de acuerdo con que este partido se juegue en Talca, es el propio alcalde de la ciudad, el señor Juan Carlos Díaz, quien en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa, dio a conocer que busca todas las formas para revertir esta situación.

“Estoy muy preocupado por esta situación, todas las experiencias de Superclásicos que han sido considerados partidos de altos riesgo, han sido malas, con malos resultados de destrozos al interior y exterior del estadio, con el inmobiliario urbano y a la propiedad privada”, comenzó explicando al respecto.

No fue todo, debido a que además agregó que “Espero que esta situación sea analizada y revertida. Estoy pidiendo una audiencia con el delegado presidencial (de la Región del Maule, Humberto Aqueveque Díaz) para hacerle ver mi posición, que yo creo es la de todos los talquinos y talquinas, que es la de la seguridad”.

La final de la Copa Chile 2021 se disputó en el Estadio Fiscal de Talca. (Foto: Guillermo Salazar)

No obstante, contextualizó señalando que “Y también ver con Carabineros, pedirle un informe, porque no sé si están en condiciones de garantizar, con la dotación que tienen, que no ocurran desmanes en la ciudad. Hay dotaciones restringidas. Queremos que esto sea reconsiderado”.

Es importante considerar que este encuentro ya tiene una fecha de programación, en la cual se disputará el domingo 31 de julio a partir de las 15:00 horas.