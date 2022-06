La Selección Chilena, ahora dirigida por el argentino Eduardo Berizzo, está viviendo una etapa de transición en donde busca desprenderse poco a poco de la generación dorada para darle paso a nuevos jugadores que puedan romperla con La Roja a futuro.

En medio de la gira por Asia, el ‘Toto’ le ha dado la oportunidad a varias caras nuevas de poder hacer su primera aparición con la Selección Chilena y, si bien los resultados no han acompañado, se perciben nuevos aires en la selección adulta.

Uno que quiere llegar a ser parte de ese recambio y que actualmente la está rompiendo en el Campeonato Nacional 2022 es Alexander Aravena, joya de la cantera de Universidad Católica y que actualmente es uno de los jugadores más destacados del puntero Ñublense.

Aravena ha sido uno de los puntales en la campaña de Ñublense. | Foto: Agencia UNO

El jugador habló con ESPN y no escondió sus deseos de poder formar parte de la Selección Chilena: “Como lo dije anteriormente, para mí es un sueño llegar a la adulta. Me tocó vivir periodos de Sub 17 y Sub 20 con la selección y fue lo mejor está en la selección, representar a mi país”.

El ‘Monito’, como le dicen, sabe en todo caso que si quiere seguir los pasos de cracks como Alexis Sánchez o Arturo Vidal no será fácil y demandará de mucho trabajo: “Sé que para eso es mucho trabajo, mucha dedicación y hay que ir paso a paso para lograr esos objetivos”, aseguró.

Si bien Aravena no entró en esta convocatoria del ex ayudante de Marcelo Bielsa, si mantiene el nivel que está exhibiendo a Ñublense -puntero junto a Colo Colo y Unión Española- seguramente se ganará nominaciones a futuro para poder defender a La Roja.