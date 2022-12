El ex delantero del Cacique estaría en la órbita de un elenco brasileño para reforzarlo de cara a la temporada 2023.

Aseguran que ex goleador de Colo Colo está en el radar de un equipo del Brasileirao para 2023

Uno de los chilenos que no lo ha pasado para nada bien en este 2022 es Iván Morales. El delantero formado en Colo Colo no sumó muchos minutos en el Cruz Azul de México y al parece sus días estarían contados, pues al parecer no estaríe en los planes del cuadro azteca en 2023.

De todas maneras, el atacante se presentó a la pretemporada de la 'Maquina Cementera' a la espera de si aparece alguna opción para emigrar a otra escuadra o liga y este último punto se podría dar y es que estaría en el radar del Coritiba de Brasil.

Según informaron en el medio partidario del club, Coxanautas, afirmaron que la escuadra que milita en el Brasileirao estaría intersado en contar con el futbolista chileno.

"Ya fue convocado por la selección chilena y su club, Cruz Azul, ya avisó que no va a permanecer para el próximo año. Tiene posibilidades de ser prestado a otro equipo, pues tiene contrato hasta diciembre del 2025. Es un jugador que merece ser observado. Es goleador", aseguró Ricardo Honorio, panelista del medio.

Mientras que Kerwin Kuhlemann, colega de Honorio, afirmó que "si bien tiene un contrato largo, su precio en el mercado es bajo, solo 500 mil euros. Algo importante desde el punto de vista financiero. En Colo Colo anotó 17 goles en 33 juegos, es un atacante bien goleador, a pesar de que la última temporada bajó en Cruz Azul".

El delantero estaría en el radar del Coritiba | Foto: Getty Images

De momento, se aguarda sobre la decisión que tendrá Morales para el 2023 y si lucha por un puesto en Cruz Azul o definitiva deberá continuar su carrera en otro lugar.