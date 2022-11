Benjamin Kuscevic no le cierra las puertas del retorno a la UC: "No descarto nada"

En la Universidad Católica ya ponen su mirada para lo que será la temporada 2023, en la que los dirigidos por Ariel Holan buscan hacer una buena pretemporada para llegar de la mejor manera a lo que es el próximo campeonato y por aquello, en la UC buscan reforzar de buena manera su plantilla, en la que opciones han asomado varios jugadores, entre ellos, un ex jugador del club.

Se trata del defensor nacional, Benjamín Kuscevic, quien dentro de un evento en la capital de nuestro país dialogó con Radio ADN y se refirió a lo que podrá ser su temporada 2023, en la que aún no sabe si seguirá en Palmeiras y no se cierra a ninguna opción con tal de tener continuidad.

“Lo que quiero es seguir jugando afuera. No se ha definido si voy a continuar en Palmeiras. Lo que más quiero es estar en la selección y necesito continuidad. Si no puedo tener eso habrá que tomar decisiones, pero no hay nada cierto todavía. No descarto nada todavía”, partió señalando Kuscevic.

Profundizando en lo que es el futuro de su carrera, el ‘Benja’ es bastante ambicioso y señala en que le gustaría poder enlazar una carrea en el fútbol europeo, pero sabe que para llegar a aquello debe hilar una buena temporada y conseguir regularidad, la que no ha conseguido en el ‘Verdao’.

Kuscevic no cierra sus puertas a la UC | Foto: Agencia Uno

“Absolutamente, me gustaría tener una carrera en Europa, tengo pasaporte comunitario y eso me abre más las puertas. Tengo ganas de tener más continuidad”, apuntó el defensor nacional.

Finalmente, Kuscevic hizo un balance a lo que fue su temporada 2022 con el Palmeiras, la cual catalogó que fue de más a menos debido al protagonismo que tuvo dentro del equipo y se mantiene enfocado en seguir mejorando pensando en el 2023.

“Con altos y bajos, pero si tuviera que analizarlo lo dividiría en un primer semestre donde tuve mucha más continuidad y un segundo semestre donde jugué menos en Palmeiras. Siempre se aprende, hay que mantenerse humilde y seguir con las mismas ganas de siempre para mejorar la situación”, cerró.