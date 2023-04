Los entrenadores siempre tienen un modelo u otro técnico a seguir en sus carreras, donde Jaime García reveló su admiración por Claudio Borghi, por su forma de trabajar y su estilo de mirar el fútbol.

“Siempre me ha gustado, me ha encantado. Me gusta su forma de ser, en su momento cuando dirigía y sobre todo lo que se habla de él por fuera, me ratifica cómo es como persona. Me gusta cómo es, no lo conozco, me invitó a conocerlo y tengo muchas ganas de poder conocerlo en persona", comentó hace unos días en conversación con Bolavip.

Algo que llegó a los oídos del Bichi Borghi, quien se emociona con los elogios y da a conocer su sentimiento cuando escucha este tipo de elogios.

"El trabajo de un entrenador no es hacer escuela, el trabajo de un entrenador es dirigir. Uno va tomando modelos de algunas personas que se están haciendo o lo hicieron antes, que te gusta el estilo o la forma. Mucha gente habla del trabajo y el trabajo es muy copiable. Un entrenador con un buen sistema va copiando otros sistemas", comenzó expresando.

En ese sentido, aplaude lo que dijo García, teniendo en cuenta que son dos personas que no se conocen, pero que tienen una mutua admiración de sus trabajos.

"Los estilos son más agradables, del trato ,de la forma de llegar al jugador, al público, de la forma de tratar a las personas que se están formando o los que están en una etapa difícil de su vida para incorporarlos. Es un entrenador con mucho carisma, que no se olvida de donde viene, que tiene como referencia a su vieja. Ojalá le vaya muy bien y no deja de ser un orgullo que sea su referente, aparte que no me conoce y eso es mucho más importante", precisó.