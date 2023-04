Jaime García ha sido uno de los entrenadores más destacados del fútbol chileno en los últims años por las campañas realizadas en Ñublense, donde de jugar en Primera B saltó rápidamente a ser subcampeón y jugar la zona de grupos de la Copa Libertadores.

El DT no se ha nublado con las luces y el interés mediático, por eso es capaz de reconocer quiénes son sus referentes y así como en algún momento agradeció lo que hizo Luis Musrri por él, no tiene problemas en demostrar el cariño que tiene por Claudio Borghi.

“Siempre me ha gustado, me ha encantado. Me gusta su forma de ser, en su momento cuando dirigía y sobre todo lo que se habla de él por fuera, me ratifica cómo es como persona. Me gusta cómo es, no lo conozco, me invitó a conocerlo y tengo muchas ganas de poder conocerlo en persona", relata.

Confesando además que "nos saludamos una vez sí, pero obviamente él me gusta, primero como persona. Después como entrenador podemos ser más o menos, malos o buenos, pero lo más importante es que él me gusta como ser humano”.

Jaime García le hace un monumento al Bichi (Photosport)

Jaime García y las chances de emigrar: "El fútbol me va a poner en el lugar indicado"

El entrenador de Ñublense también se refiere a las posibilidades de ir a la selección chilena sub 20 o algún cuadro grande de la capital.

“Mira yo siempre lo he dicho con mucha tranquilidad. Creo que el fútbol me va a poner en el lugar indicado y siento que ahora estoy en el lugar indicado y el club me ha hecho creer mucho. Los dirigentes me han hecho madurar demasiado, lo que ha llevado a este equipo en 5 años creo que me está preparando a lo mejor seguir acá, haciendo cosas mucho más grandes o el fútbol me va a colocar en el lugar indicado o iré a dar otro salto más, pero en realidad no estoy apurado”, cerró.