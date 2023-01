El volante de Magallanes, Carlos Villanueva, rectificó una antigua frase en donde no mencionaba a Universidad Católica como equipo grande y, en esta pasada, no dejó dudas de que la UC es junto a Colo Colo y la U parte de los grandes del fútbol chileno.

Hace un par de años, las Redes Sociales y los hinchas de Universidad Católica ardieron en contra de Carlos Villanueva, quien en su momento se hizo pública una polémica frase en donde aludía a que los cruzados no eran un equipo grande.

El mismo jugador fue quien estuvo de invitado en el programa F Show de ESPN, en donde aclaró la polémica frase y la rectificó tras varios años donde los hinchas cruzados le hicieron la cruz por sus polémicas palabras.

Directo al hueso, le preguntan si sigue pensando lo mismo y Villanueva, quien pasó por la UC el 2013, no tuvo ningún problema en aclarar que “Hay tres grandes. Católica es un grande también”, dijo.

Villanueva jugando por los cruzados contra su ex club en 2013. | Foto: Agencia UNO

“Esa declaración fue medio sacada de contexto. La pregunta fue si me hubiese gustado jugar en la U o Colo Colo y yo empecé a hablar, me explayé y al final para cerrar digo sí, me hubiese gustado jugar en un equipo grande”, complementó.

“En ningún momento me di cuenta de lo que había generado hasta que agarré el celular y… ahí me di cuenta. El tipo que puso la frase no me ayudó mucho”, contó entre risas el ahora jugador de Magallanes.

Con la polémica zanjada, Carlos Villanueva se prepara junto la cuadro metropolitano para afrontar el desafío del Campeonato Nacional 2023 y el objetivo primordial será mantenerse competitivo y quedarse en la categoría para seguir engrandeciendo al ‘Maga’.