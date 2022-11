Cecilio Waterman cerró una excelente temporada con Cobresal, en donde el panameño fue una de las figuras del conjunto nortino que terminó abrochando su clasificación a la Copa Sudamericana en la última jornada con un agónico triunfo 4-3 ante Universidad de Chile.

El ex Universidad de Concepción aportó con once goles en la campaña minera que remató en el cuarto lugar, a la espera de lo que determine la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP respecto al partido de Palestino ante Deportes Antofagasta.

En conversación con Futuro FC de Radio Futuro, eso sí, Cecilio Waterman reveló que estuvo a la nada misma de haber llegado al Colo Colo de Gustavo Quinteros y que tenía todo listo para calzarse la camiseta blanca con el indio en el pecho.

Waterman reveló que tenía todo listo y había hablado con Quinteros. | Foto: Agencia UNO

“Lo de Colo Colo era prácticamente un hecho porque se iba a dar, yo ya había hablado con Gustavo Quinteros, pero yo había recién firmado con la U de Concepción, así que ellos iban a negociar el pase, pero no se dio”, reveló.

Waterman aseguró que ya estaba viendo pasajes para incorporarse a los albos: “Yo tenía todo planificado ya, estaba de vacaciones con la familia y me iba hacer un hisopado para viajar. Mi representante me llamó… son esas cosas que uno no sabe qué es lo que pasa a la espalda, no se sabe”.

En el cierre, el crack de Cobresal que deberá presentarse a los entrenamientos con Universidad de Concepción de cara al 2023 contó que hasta el día de hoy no sabe qué pasó y recuerda con extrañeza: “Pasó algo raro, no sé qué pasó y no viajé, así que se trancó esa puerta”, remató.