Cristián Zavala, por ahora jugador de Deportes Melipilla, se ha convertido en uno de los objetivos de Colo Colo para este mercado de verano en donde el Cacique busca reforzarse de cara a la temporada 2022 en donde deberá disputar tres torneos y una Supercopa.

El jugador de los potros tuvo un excelente cierre de año con el conjunto de la Región Metropolitana, lo que le valió una nominación de Martín Lasarte para ser parte de la gira por Norteamérica ante México y El Salvador. Ahí, sumó minutos ante los aztecas e incluso fue titular ante los salvadoreños, dejando buenas sensaciones.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, Zavala habló sobre lo que fue su debut con la Selección Chilena en la gira por Norteamérica, reveló lo que le dijo Lasarte: “Me felicitó por el debut, me dijo que lo disfrutara y así fue. Después hablé con él y me comentó algunas cosas que tenía que corregir y otras cosas con las que podría mejorar más”.

Al ser consultado sobre si recaerá bajo las órdenes de Gustavo Quinteros la próxima temporada, hizo un amague de lujo: “No tengo nada claro todavía, no me he unido con mi representante. Mi PCR está pendiente y no me gusta que me digan las cosas por teléfono así que quiero verlo en persona”, dijo.

Por último, tuvo palabras para la delicada situación que vive Deportes Melipilla, club que fue denunciado por nueve clubes de primera división, poniendo en peligro su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno: “A mí me enseñaron de pequeño que se gana y se pierde en cancha, no comparto el tema de la secretaría. Lo encuentro súper desleal de algunos equipos venir a salvarse por secretaría, lo encuentro quizás de mala leche porque la acusación habla de supuestos, no tienen cómo validarlo”, remató.