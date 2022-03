Cristopher Toselli goza con su gran presente en Argentina y avisa: "Siempre sueño con volver a la Selección Chilena, porque me encanta"

Cristopher Toselli se ha transformado, con el tiempo, en uno de los arqueros más regulares del último tiempo en el fútbol chileno, en donde defendió los colores de Universidad Católica, Everton y Palestino, además de su experiencia internacional en el Atlas de México.

Hoy, se encuentra atajando en Central Córdoba de Santiago del Estero, en Argentina, en donde ha sido de los jugadores más destacados dentro de un equipo que no brilla mucho por su juego, pero que tiene a un portero sobresaliente fecha a fecha.

Con 33 años y una larga carrera en La Roja -aunque siempre en un rol secundario- el portero nacional se ilusiona con volver a La Roja y así lo manifestó él mismo en conversación con ESPN Fútbol Chile.

“Para estar en la Selección hay que demostrarlo partido a partido, ser un arquero de Selección, no solo atajar un par de partidos buenos, sino que tener una regularidad importante que pretendo tenerla”, dijo en primera instancia.

El ex meta de la UC no escondió sus deseos de volver a una nómina: “Siempre sueño con volver a la Selección, porque me encanta, también entiendo que los que están hoy día lo han hecho de gran manera y lo tienen muy merecido”.

El portero, eso sí, avisó en el cierre que La Roja siempre ha estado en su mente y no solo ahora porque atraviesa por un buen momento: “Está presente y eso ha sido siempre, no porque esté hoy día en Argentina, sino que cuando estaba en Palestino, Católica o México, porque al final, representar a tu país es lo más lindo que hay”, remató.