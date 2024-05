El ex portero de Rangers de Talca y de la selección chilena, Nicolás Peric, siempre tiene algo llamativo que contar y por cierto, traer a la memoria desempolvando así, momentos trascendentales de su carrera deportiva.

Ahora, fue el en el programa Marca Personal de Radio La Metro donde el ex golero rememoró un especial episodio vivido hace diez años, cuando el cuadro del Piduco descendió a la Primera B en aquel entonces.

El suceso lo protagonizó con un ex jugador de Colo Colo que defendió la camiseta de los albos, el argentino Fernando Gamboa, cuando este último fue entrenador de los rojinegros.

En la descripción de los hechos, el ex portero tuvo palabras sobre el proceso que lideró el ex pupilo de Marcelo Bielsa en Newells Old Boys.

Gamboa fue DT de Rangers hace 10 años (Archivo)

Peric: “Dormí con un palo”

El ahora comentarista dijo que él tuvo una lesión (fractura de muñeca por estrés) y se restó de algunos partidos, dentro de un proceso que – según sus palabras – eran un equipo de “argentinos reciclados”.

Sobre el ex estratega y jugador, Peric manifestó “no sabes lo que era, terrible, hermano. No era mal técnico, pero no estaba bien. Charlas de dos horas todos los días hasta que se le secara la boca“, sentenció, para luego dar a conocer el episodio tan particular cuando Gamboa se estaba yendo del club.

“Yo durmiendo y Gamboa me llama, no le contesto. ‘Nico, quería saludarte es que me voy’, obviamente no le contesto”, dijo el ex arquero y luego agrega, “tres de la mañana y me dice ‘quería saber donde estás para sacarte la cresta porque te borraste, mala leche‘, le quité la habitación al teléfono y seguí durmiendo. Igual le puse un palo debajo de la cama porque el hombre era fallo fallo”, contó el Nico.

Al cierre, agregó que “esa fue mi experiencia con el ex técnico de Rangers, si una vez entra a un partido y patea una hielera, otros jugadores llorando por lo que estaba pasando”, se refirió así Nicolás Peric sobre su experiencia con Fernando Gamboa.

El momento donde Peric contó el suceso que vivió con Gamboa (Captura Instagram @lametro_fm )

¿En qué temporada jugó Fernando Gamboa en Colo Colo?

El ex central argentino jugó en Colo Colo en la temporada 2001, con Roberto Hernández en el banco de los albos.