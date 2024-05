Colo Colo no pudo ante Fluminense y cayó por 1 a 0 en la cuarta fecha del grupo A de Copa Libertadores. Jorge Almirón no contó con Arturo Vidal ni Leonardo Gil por suspensión tras acumulación de amarillas, y aunque el elenco mostró un buen rendimiento colectivo, no pudo concretar sus llegadas al área rival.

Pese a que los hinchas destacaron la actuación de Vicente Pizarro en el mediocampo, en conversación con BOLAVIP, el destacado locutor “Toño” Prieto lamentó la ausencia del “King” y del “Colorado” en el equipo de Almirón.

Sobre los siguientes desafíos del “Cacique” ante Alianza Lima y Cerro Porteño, declaró: “Le quedan dos finales donde va a tener que ganar partidos. Pero para ganar partidos hay que hacer goles, y Colo Colo tiene una deuda tremenda de gol”.

Consultado sobre la ausencia de los mencionados volantes, destacó: “Jugar mejor es llegar al gol y ganar. Se echó de menos a Vidal y a Gil, sí. Pero el problema está de la fase de 3/4 de cancha hacia adelante. No hay jugadores que ganen duelos individuales por afuera, por lo tanto los que van por el medio difícilmente van a recibir juego”.

Arturo Vidal y Leonardo Gil podrán, eventualmente, volver ante Alianza Lima (Foto: Javier Salvo/Photosport)

A Colo Colo le pena un goleador

Uno de los temas más abordados durante la jornada ha sido la escasa efectividad del cuadro albo de cara al gol. En esta Copa Libertadores 2024, en fase de grupos solo han marcado en dos ocasiones.

Sobre ello, “Toño” enfatizó en que la falta de gol: “Se ve también en el torneo local, donde el equipo anda rondando en promedio 1 gol por partido. Con ese promedio es imposible que ganes algo”.

Pese al complicado panorama de los albos, aún tiene confianza en que puedan revertir el panorama en calidad de forasteros: “Ni Alianza ni Cerro Porteño son grandes equipos, son parejos a nivel de Colo Colo. Están en una misma línea, se le puede dar, pero tienes que encontrar el gol. Está difícil porque no terminas de afirmar el equipo en ataque”.

“Zavala y Bolados no apuraban la jugada cuando tenían que definir. Quieren que otro sea el que define y no ellos, por eso muchas veces Bolados engancha buscando que otro sea el de la responsabilidad de rematar”, añadió.

Finalmente, analizó el rendimiento del joven centrodelantero del “Cacique”: “Damián Pizarro asume esa responsabilidad pero le falta aún ser más completo pese a todas las condiciones que tiene. Puede ganar duelos, mete bien el cuerpo, aunque en la jugada decisiva para definir es la que le está faltando. Eso se aprende, pero Colo Colo lo necesita hoy y eso no está apareciendo”.

¿Cuándo juegan los albos ante Alianza Lima y Cerro Porteño?

Luego de la dura derrota ante el “Flu”, el elenco de Jorge Almirón deberá salir a buscar la clasificación fuera de casa.

Primero, el cuadro popular se medirá ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas.

Con lo ajustado que está el grupo A, muy probablemente la posible clasificación (o no) del “Cacique”, recién podrá definirse el día 29 de mayo en “La Nueva Olla” a contar de las 20:30 horas.