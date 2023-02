La ex comentarista deportiva y también hincha de O'Higgins entregó detalles de todo lo vivido junto a Cristiano Ronaldo. La modelo encendió las redes con su confesión.

Daniella Chávez no aguantó más y ocupó las redes sociales para entregar detalles sobre su loca noche junto al astro del Al Nassr en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo. La modelo no tuvo filtro para entregar su versión de los hechos sobre lo ocurrido en el año 2015, mientras el crack portugués vestía la camiseta del Real Madrid.

El affaire entre Chávez y Cristiano Ronaldo era un secreto a voces y el que la chilena no quiso seguir ocultando más. Por ello, a través de Twitter, entregó varios posteos sobre lo que había pasado con el delantero en una noche de lujuria vivida con el futbolista.

En varios de sus posteos e interacciones con los usuarios de la red social, Chavez aclaró que "no fue ahora! Ya pasó y solo aclaré una duda". Eso no es todo, también varios la encararon diciendo que era una mentira a lo que refutó con claridad la hincha de O'Higgins admitiendo que "yo tengo pruebas".

En un hilo de Twitter, Chavez escribió que "¿Sí alguien tiene sexo (sic) con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad?".

Daniella Chávez detalló su encuentro con Cristiano Ronaldo (Agencia Uno)

Además, la actriz y ex conejita Playboy siguió dando detalles sobre su situación con Cristiano Ronaldo. "¿Entonces con Cristiano somos infieles ? Solo fue sex (sic) y con permiso por mi lado de él no! El sex libre también existe", sentenció.

Sobre ese rumor que la misma Daniella salió a detallar, la modelo dijo que "siempre lo negué. Inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más".

La bomba de Chávez, además, se intensificó con la siguiente declaración: "Tengo hasta video, pero no se puede subir porque es su privacidad y estamos sin ropa". Finalmente, para terminar con su declaración sobre el tema con CR7 dejó la puerta abierta mencionando que "no le pongan de más. Conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina su no es el más".