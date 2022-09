El ex futbolista Dante Poli tuvo palabras para lo que es la posible partida de Darío Osorio al fútbol inglés, en donde revela que no lo ve preparado para poder partir

Dante Poli confiesa el temor que tiene por Darío Osorio y su posibilidad de partir a Inglaterra: "No lo veo con un gran carácter y eso me da miedo"

A pesar del mal momento que vive la Universidad de Chile dentro del Campeonato Nacional, en donde hoy en día se encuentran a un punto del descenso, los Azules han contado con la brillante aparición de Darío Osorio, quien en su primera temporada ha deslumbrado con grandes actuaciones, las cuales han hecho que equipos como el Wolverhampton de Inglaterra lo tengan en la mira de poder ficharlo.

Por aquella situación del jugador de 18 años, el ex futbolista y hoy comentarista, Dante Poli comentó en ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que le parece la situación de la posible partida de la ‘Joya de Hijuelas’, la cual no le convence por completo debido a su personalidad.

“Tengo mis aprensiones con Darío Osorio, ir a un lugar de verdad (Inglaterra) para un chico que recién está mostrando sus primeras armas, desde lo injusto porque no lo conozco bien, pero por algunas referencias dicen que es un chico muy tímido, no es que tenga un carácter exuberante y eso sea finalmente una fórmula para ser más o menos exitoso”, partió señalando Poli.

Profundizando en el tema que expone anteriormente, el ex jugador señala que la personalidad es clave para un futbolista, sobre todo cuando está en sus inicios y da estos grandes pasos a otras ligas, ya que sirve como ayuda para poder aclimatarse lentamente y esto no lo ve en el jugador de la U hoy en día.

Darío Osorio es seguido desde la Premier League | Foto: Agencia Uno

“Evidentemente eso te protege, de alguna u otra manera te protege ante un medio desconocido más que hostil y que en definitiva te permite por lo menos irte adaptando o acostumbrándote a las circunstancias”, apuntó en Radio Futuro.

Finalmente, Poli sentencia que se preocupa bastante ante una posible partida de Darío Osorio a el extranjero, señalando en que no duda de sus grandes condiciones futbolísticas, pero sí de que no está preparado por completo en su personalidad.

“Eso a mí me asusta de Osorio, te lo reconozco, no lo veo ser líder nato, así como espontaneo desde su personalidad que me permita confiarle a corto plazo, porque por el talento y las condiciones sin duda, pero lo otro te tiene que acompañar, porque si no es muy complejo”, cerró.