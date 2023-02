Cristián Zavala dejó Colo Colo para sumarse a Curicó Unido después de las escasas oportunidades que tenía bajo el alero de Gustavo Quinteros -las que tuvo, tampoco supo aprovecharlas en demasía- y se demoró un partido en ganarse a la hinchada curicana.

Con dos asistencias que sirvieron para que el cuadro tortero se llevara el triunfo en casa ante Audax Italiano por 2-1, Zavala se alzó como la figura del compromiso y eso que ni siquiera entró como titular.

“Llegué el domingo y a penas me dijeron que estaba listo viajé altiro por las ganas que tenía de estar acá y el interés de todos los que componen Curicó Unido, me han hecho sentir como en casa”, dijo el extremo tortero a los micrófonos de TNT Sports post partido.

El gran objetivo de Zavala en Curicó es volver a La Roja. | Foto: Archivo

Zavala asegura que, cuando recibió el llamado de Damián Muñoz, no lo pensó dos veces: “Desde el primer momento que el profe me llamó mi respuesta fue sí altiro por lo que estaba viviendo y ahora estoy muy feliz”.

Consultado sobre su paso por Colo Colo, el ex Deportes Melipilla solo tuvo palabras de agradecimiento para el Cacique: “Ha sido lo más hermoso que he vivido en casi 5 años desde que debuté, ha sido lo más hermoso que he vivido y no me arrepiento de nada”.

En el cierre, Zavala reveló su gran objetivo y pone en duda una vuelta al Cacique: “No sé si todos saben, pero aquí vine con un objetivo claro que, como lo dije siempre, es estar en la Selección. Acá hay algo de opción de compra, tenemos que ver a final de año”, remató.