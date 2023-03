Mucha regularidad ha tomado en el último tiempo Diego Mario Buonanotte en el conjunto de Unión La Calera que dirige Gerardo Ameli y que los tiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Chileno.

Tras sus pasos por Universidad Católica donde en la aprte final poco y nada jugaba y sumado a una breve estadía en el Sporting Cristal de Perú, el Enano volvió al país para recalar en el cuadro cementero donde ha hecho un buen tandem sobre todo con Lucas Passerini.

Pero el ex River Plate sabe que a sus casi 35 años debe ya a comenzar a pensar en su futuro cuando ya no pueda estar cerca de una cancha. No obstante, el talentoso volante está lejos de pensar en no seguir ligado a la actividad y es por eso que este miércoles obtuvo un importante reconocimiento.

Pues bien, resulta que el deportista recibió su diploma que lo acredita como entrenador de fútbol con licencia pro tras realizar los estudios respectivos en la escuela de técnicos del profesor César Luis Menotti.

"Llego mi título de Entrenador de fútbol - Licencia Pro, y quiero agradecer a todo el equipo de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti por el apoyo y dedicación en el desarrollo de nuevos profesionales. En este camino de aprendizaje constante es fundamental seguir capacitándonos y nutriéndonos de nuevas herramientas para el futuro", publicó el argentino / chileno en su cuenta en Instagram.

Un gran paso en la carrera de Buonanotte que cómo vemos, cada vez más afianzado en Chile tras casi siete años en el país y por qué no, algún día cuando el talento ya no lo derroche en cancha, pueda ayudar a desarrollar a los miles que querrán ser como él.